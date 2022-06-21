Даша Ульянова стала известной благодаря шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. Девушке удалось одержать победу в проекте, но отношения с главным героем не сложились. Пара сразу разошлась, зато Ульянова стала довольно успешным блогером.

21 июня Даша празднует день рождения. Ей исполнилось 26 лет. На свои странице в Instagram девушка разместила свои свеженькие фото и рассказала о праздновании в условиях полномасштабной войны. В кадре Ульянова позирует в салоне роскошного авто и с пышными букетами пионов.

"С Днем Рождения меня! 😌 Впервые долго собирала себя в кучу, чтобы позволить роскошь - праздновать и уделить целый день себе. Без новостей, без волнений, без тревог. Не знаю, получится ли, но пока пытаюсь устроить день нормальности, на сколько это возможно в наших реалиях", — признается Даша.





"Впервые по-настоящему поняла как важно, когда твои близкие рядом и когда с ними все хорошо. ❤️ Впервые не хочу в этот день быть где-то за границей: на колоритных европейских улочках или морском побережье. Дома лучше. Спасибо за ваши поздравления и за самые важные слова! Это очень ценно. Ну а я задуваю свечи на торте и имею только одно желание - мир и спокойствие в Украине", - пишет звезда "Холостяка".

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