Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - участница проекта "Холостяк" с Максом Михайлюком. Девушке удалось победить в проекте, но отношения не удалось построить с главным героем. Пара сразу разошлась, зато Ульяна стала довольно успешным блогером. А Макс нашел свою любовь - модель Дашу Хлыстун, которая родила уже ему первенца. Сейчас же Михайлюк служит в ВСУ, защищая Украину.
А Даша старается развивать свой блог и постоянно радует новыми фото и видео. А в этот раз девушка решила опубликовать кадры после похода в салон, чтобы продемонстрировать свой эффектный образ.
Как можно понять, Ульянова сделала себе эффектную укладку. Девушка сделала селфи, демонстрируя результат фанатам.
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Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова призналась, состоит ли она в отношениях
Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова честно рассказала, что сделала с лицом и волосами
А еще Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Ульянова задрала ноги к небу и похвалилась "новенькой" фигурой