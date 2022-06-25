Даша Ульянова стала известной благодаря шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, победив в финале. Однако уже на пост-шоу она заявила о расставании с мужчиной из-за его поведения во время съемок с другими девушками.

Сейчас Даша занимается блогом, показывает кадры из оригинальных фотосессий и успела попробовать себя в роли ведущей на музыкальном канале. Девушка была мастером спорта по гимнастике, поэтому во время эфиров не стеснялась продемонстрировать свои фирменные шпагаты и растяжку.

На тренировках Даша уже не раз показывала, в какой форме находится ее фигура.

"Пресс будет гореть! Мечта детства, когда подруга - тренер" - пишет Даша под подборкой кадров.

Мы также писали, 21 июня Даша праздновала день рождения. Ей исполнилось 26 лет, однако она любит дурациться и веселиться на камеру. Манера закрывать багажник машины при помощи воздушного шпагата не раз интриговала украинцев. Как и ее наряд женщины-кошки в одном из эфиров и подача вкусных блюд.

Даша в этот раз повторила любимый трюк: "В любой непонятной ситуации" - пишет Ульянова.

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