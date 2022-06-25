Шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво назвал профессию, которую бы никогда не решился выбрать.

Ежегодно 25 июня отмечается Международный День моряка, и ведущий решил поздравить украинских мореплавателей с профессиональным праздником. На своей странице в Instagram Эктор разместил эффектное фото, на котором позирует в вышиванке и камуфляжных штанах на фоне Днепра, а также обратился к украинцам.

"Попутного ветра! Крупнейшая транспортная артерия Украины лежит на плечах десятках тысяч бравых моряков. Каждый день для них - это вызов стихии. Меня всегда манило море, но я бы никогда не отважился стать моряком. Это сложно. Не видеть дом месяцами - еще то испытание. Но не для вас 💪", — пишет Хименес-Браво.

Эктор констатирует, что сегодня большинство украинских моряков из-за блокады россией Черного и Азовского морей потеряли работу.

"Работу которая кормила миллионы людей по всей планете! Держитесь, ребята. Я верю что скоро за нами победа и вы воссоединитесь с морем. С праздником вас, бравые моряки!", — подчеркнул звезда "Мастер Шеф".

Украинцы в комментариях особо отметили, как Хименесу-Браво подходит украинская вышитая рубашка: "Боже, как вам хорошо в вышиванке! 😍"; "Эктор, сколько вышиванок в вашем гардеробе?".

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