Як пише Politeka.net, Анна Богдан - учасниця проекту" Холостяк " з Михайлом Заливако. Пара зустрічалася після шоу і жила разом, будувала серйозні стосунки. Однак після вторгнення рф вони відмовчувалися про життя разом.
Тільки недавно Богдан заявила про розставання і не стала говорити про детялях свого рішення. Чоловік же ніяк не прокоментував слова Ганни про останні події.
Анна повернулася з Лондона не так давно і стала поступово розповідати про себе, а також здивувала різкою зміною іміджу і зачіски. Влаштувавши зустріч з подругами, Богдан пораділа посиденьками, яких так довго чекала:
"Клас, довгоочікувана зустріч, стільки емоцій!"- пише Анна під кадрами.
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Днями Анна пішла на кардинальний крок - підстриглася. Це перший подібний експеримент дівчини-адже у неї завжди були довгі кучері. Тепер Богдан розповіла, як її сприймають друзі.
"Друзі, які мене знаю більше 15 років, ніяк не можуть звикнути до мене з такою стрижкою. Кажуть, Аня, це зовсім не ти... Де кудряхи?",- написала реакцію друзів Анна.
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