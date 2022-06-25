Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - відома українська актриса, яка заради зйомок у новому серіалі виїхала закордон ще до вторгнення. Разом з сином артистка провела кілька місяців далеко від дому, а зараз не говорить, які у неї подальші плани.
Останнім часом Ксенія стала більше спілкуватися з фанатами, розповідати в Instagram про своє життя і ділитися емоційними переживаннями.
"Сьогодні ми маємо придатне насіння. З них обов'язково проростуть такі цінності, як: свобода, безпека, стійка економіка і, врешті-решт, національне благополуччя! Благополуччя кожного українця, який готовий бути частиною такого суспільства і відповідати, приносити щось нове.
Кожен день своїми діями ми робимо вільний вибір: піти на мітинг, збирати всією країною на байрактари або просто обговорити з багатомільйонною аудиторією правду» - розмірковує Мішина.
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Також артистка продовжує привертати увагу до себе, завдяки активній роботі над новими проектами. Цього разу вона висловилася про особисту проблему.
"Друзі, сьогодні 4 місяці війни! Хтось каже, Ми починаємо звикати?! Може ми і починаємо звикати, але не здаємося! Слухайте в пості мою особисту історію і приєднуйтесь до нашого флешмобу, щоб підтримати жителів окупованих територій і дати їм сил для боротьби і стійкості!"- висловилася Ксенія.
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