На своей странице в Instagram звезда поздравила блогерку Нику Белоцерковскую с днем рождения.

"Это наша Ника! И у нее сегодня день рождения! А наша, потому что с первого дня войны за нас, не смотря на первое уголовное производство в россии за правду про Украину и российскую агрессию, затем федеральный розыск, а накануне своего др, в россии арестовали все ее имущество!", — написала Оля и начала перечислять "подвиги" своей подруги.

Полякова даже обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить украинское гражданство "хорошей русской".

"И в день рождения этой смелой женщины я хочу обратиться к нашему Президенту Владимиру Зеленскому и попросить самый лучший подарок в мире — украинское гражданство для Вероники Белоцерковской, как для верной дочери своего народа!", - пишет певица.

Кто-то поддержал такую инициативу Поляковой, но многие украинцы выразили свое возмущение в комментариях:

"Какое гражданство? Русским, вы совсем там подурели?"

"Ну давайте всем россиянам выдавать паспорт! Ну что за фигня?";

"Верная дочь 🤣 вы уже подурели все! Нет хороших м*скалей. Точка";

"Спасибо, конечно, но пусть лучше живет в другой стране. В Европе, Америке, где угодно... и пусть ей там будет хорошо. Но к нам не надо ехать".

Сама Белоцерковская ответила возмущенным украинцам.

"Дорогие, переживающие за мое гражданство, комментаторы. Не нервничайте - его я могу получить на абсолютно законных основаниях и даже в упрощенном порядке - по праву рождения в Одессе и потому что у меня там же проживает часть моей семьи. Не тратьте нервы, я ничего ни у кого не прошу", — написала блогер в комментариях.

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