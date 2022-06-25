Шеф-кухар і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво назвав професію, яку б ніколи не наважився обрати.

Щорічно 25 червня відзначається Міжнародний День моряка, і ведучий вирішив привітати українських мореплавців з професійним святом. На своїй сторінці в Instagram Ектор розмістив ефектне фото, на якому позує у вишиванці та камуфляжних штанях на тлі Дніпра, а також звернувся до українців.

"Попутного вітру! Найбільша транспортна артерія України лежить на плечах десятках тисяч бравих моряків. Кожен день для них - це виклик стихії. Мене завжди вабило море, але я б ніколи не відважився стати моряком. Це складно. Не бачити дім місяцями - ще те випробування. Але не для Вас💪", — пише Хіменес-Браво.

Ектор констатує, що сьогодні більшість українських моряків через блокаду росією Чорного та Азовського морів втратили роботу.

"Роботу яка годувала мільйони людей по всій планеті! Тримайтеся, хлопці. Я вірю що скоро за нами перемога і ви воз’єднаютесь з морем. Зі святом вас, браві моряки!", — наголосив зірка "Майстер Шеф".

Українці в коментарях особливо відзначили, як Хіменесу-Браво пасує українська вишита сорочка: "Боже, як вам гарно у вишиванці!😍"; "Екторе, скільки вишиванок у Вашому гардеробі?".

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