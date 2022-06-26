Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная украинская актриса театра и кино. Звезда почти 40 лет радует своим творчеством и не собирается останавливаться. Народная и Заслуженная артистка Украины как и другие знаменитости поддерживает Украину в войне за независимость, активно освещая преступления, которые творит россия в нашей стране. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где кроме публикаций о войне звезда делится и личными кадрами.

Так случилось и в этот раз, ведь Ольга опубликовала новое фото, порадовав стильным луком. На новом селфи Сумская была в стильных очках и белом платье. Звезда смотрела в камеру, впечатляя летним луком. Фанаты не смогли написать комментарии актрисе, ведь таких функций в сторисах нет.

Напомним, Сумская обратилась к украинским военным, которые вот-вот отправятся на передовую

А еще Politeka сообщала, что Сумская неожиданно высказалась об украинском кинематографе

Также Politeka писала, что Сумская поразила кадрами со съемок нового сериала, даже Цымбалюк не удержался