Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская, дочь которой живет с семьей в России, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сети милые фото и видео, как вместе с мужем Виталием Борисюком выступала для украинских военных.

На кадрах можно увидеть, что Ольга и Виталий пели для парней из Вооруженных сил Украины прямо на лужайке, без сцены и сценических спецэффектов. И это было очень душевно и тепло. Также Сумская выложила фото с военными, не показывая их лиц. Кроме того, судя по фото, на этом импровизированном концерте выступали и коллеги Ольги – Павел Зибров и Иво Бобул.

В подписи к публикации Сумская написала: "Сегодня имели честь с @vitaliyborysyuk петь для наших мужественных защитников! Очень трудно сдержать слезы, когда обнимаешь совсем еще детей, 20-летних мальчиков, которые вскоре поедут на передовую… Господи, сохрани! Спасибо, Анжела Норбоева, и нашим прекрасным коллегам за этот день! Приближаем нашу Победу и молимся за наших ВОИН! Слава Украине! Слава ВСУ!".

Напомним, Жена "Холостяка" Добрынина показала, какой ужас случился с ее спиной на отдыхе в Хорватии: "Конкретно...".

Как сообщала Politeka, Победительница "Холостяка" Богдан пошла на кардинальные перемены после расставания: "У меня это впервые...".

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" обратилась к близкому мужчине: "Кто бы мог подумать, что нас разлучит война?".