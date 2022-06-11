Популярная украинская актриса Ольга Сумская продолжает рассказывать о жизни с дочерью и мужем на своей странице в Инстаграм. Исполнительница также делится различными моментами, касающимися своей работы.

Причем успевает Сумская приятно удивить фанатов цветущим видом. Ольга Сумская выглядит на 10–15 лет моложе своего настоящего возраста.

Конечно, у Ольги есть возможность пользоваться самой дорогой косметикой и лучшими процедурами. Но, несмотря на это, актриса — ярый поклонник обычных средств из дома по уходу за кожей и по-прежнему отказывается о уколов красоты. Рядом с коллегой артистка выглядела довольно эффектно.

"Ну что тут скажешь? Блогерши!" - пишут под кадрами.

Также выложила в сети щемящие кадры из приюта для животных, где недавно побывала.

На фотографиях Ольга позирует со щенятами и милым котиком на руках, она мило улыбается. А еще актриса сняла на видео, как проводила время с пушистиками. И судя по кадрам, она вычесывала котиков и гуляла с собаками.

"Пожалуй, лучших друзей и не найдешь, как эти малые и большие! Самые верные, самые преданные", - написала актриса.

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