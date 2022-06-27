Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Не так давно знаменитость решилась на важный шаг - сделала себе бюст третьего размера. У певицы есть жених - блогер Александр Волошин. Пара недавно въехала в новую квартиру с камином, о которой долгое время мечтала. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным, а в этот раз показала яркий образ во время выступления.
На кадрах Анна была в белом платье с эффектным вырезом. Звезда нагнулаась перед залом, хвастнув своими новыми формами.
"Я так рада, что во время войны взяла себе такую миссию - быть рядом с нашим будущим", - написала Анна.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Новая беда обрушилась на оккупированный Крым, появились кадры последствий: "Опасно для жизни"
Сорвалась целая серия штурмов оккупантов, американцы сообщили подробности: какие города в зоне риска
"Никто никого не будет жалеть": Арестович рассказал, что будет с белорусами, если они сунутся в Украину
Кароль с разрезом от бедра восхитила своей красотой: эффектные кадры
"Сейчас важно поддерживать детей, давать им ощущение детства, улыбки", - отметила Тринчер.
Напомним, Анну Тринчер в крошечном топе заподозрили в беременности: красноречивый кадр
А еще Politeka сообщала, что Анна Тринчер с женихом похвастались роскошной обновкой, впечатлив размахом
Также Politeka писала, что Тринчер в откровенном наряде разомлела в объятиях Павла Зиброва