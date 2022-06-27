Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Не так давно знаменитость решилась на важный шаг - сделала себе бюст третьего размера. У певицы есть жених - блогер Александр Волошин. Пара недавно въехала в новую квартиру с камином, о которой долгое время мечтала. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным, а в этот раз показала яркий образ во время выступления.

На кадрах Анна была в белом платье с эффектным вырезом. Звезда нагнулаась перед залом, хвастнув своими новыми формами.

"Я так рада, что во время войны взяла себе такую миссию - быть рядом с нашим будущим", - написала Анна.

"Сейчас важно поддерживать детей, давать им ощущение детства, улыбки", - отметила Тринчер.

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