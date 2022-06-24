Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, актриса и блогерка. Звезда стала довольно успешной, а недавно решила исправить свой недостаток - бюст, который увеличила до третьего размера. У Анны есть жених - блогер Александр Волошин, который недавно сделал предложение певице. А на днях пара осуществила свою мечту - обзавелась роскошной квартирой с камином. Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где в этот раз решила показать свое фото.

На фото Анна позировала в шортиках, топике и белой блузе. Звезда вытянулась, демонстрируя свою фигурку.

"Утро в моем директ", - написала Анна.

"Ты беременна?", - спросил один фанат.

"Беременна?", - написал еще один человек.

Стоит отметить, после этого данную сторис Тринчер быстро удалила.

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