Так, по его словам, он стал амбассадором Help Borodianka.
"Это люди, которые хотят построить бесплатное жилье для людей, у которых оно в Бородянке разрушено. Они ищут инвесторов, а моя задача - делать медийный какой-то шорох", - пояснил Кондратюк в интервью «Украинской правде».
Кроме того Кондратюк пытается волонтерить и помогать украинским защитникам.
"Когда приехал во Львов, сразу пришел в отделение Приватбанка и перечислил средства на ВСУ. Сделал пару сборов средств", - рассказал Кондратюк.
Также телеведущий и продюсер помог одной из своих подопечных на Х-фактор.
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"Она уже на Х-факторе была военнослужащим, а сейчас мне написала: "Игорь Васильевич, нам надо бандеромобиль", - рассказал Кондратюк, добавив, что деньги в итоге были собраны, машина куплена и отправлена.
А недавно, рассказал Кондратюк, они собирали средства для человека, чей папа сейчас на фронте.
"Собрали некоторые вещи. Я думаю, этим занимаются сейчас все...", - предположил Игорь Кондратюк.
Напомним, Кондратюк показал, что оккупанты сделали с его жильем под Киевом.
Как известно, оккупанты нанесли удар по дому Кондратюка под Киевом 14 марта, в день его 60-летия.
Ранее стало известно, что под обстрел попал также дом экс-продюсера и бывшего гражданского мужа Ани Лорак - Юрия Фалесы.