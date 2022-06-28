"На 5 лет в Украине не будет госфинансирования киноиндустрии, даже если война закончится в этом году".

Об этом со ссылкой на инсайдеров заявил известный телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк. Как известно, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину рынок шоу-бизнеса остановился. Как оказалось, с того момента Кондратюк, как и миллионы украинцев, потерял возможность зарабатывать.

"Сейчас нигде. Проедаю накопленное за годы работы на телевидении. У меня есть недоделанная работа, как продюсер недоснял фильм, на который мы получили госфинансирование", - заявил Кондратюк в интервью «Украинской правде», отвечая на вопрос, где он сейчас зарабатывает.

По словам Кондратюка, этот фильм, драму о медике, должны были снимать в два этапа.

"По погоде надо было часть снимать в декабре, мы снимали в Киеве и в Славутиче. А дальше у нас план был снимать в апреле – мае. Ну, разумеется, мы не снимали", - рассказал Кондратюк, добавляя, что на 1 марта ему было необходимо делать аудит первой части, чтобы получить второе финансирования.

"Мы списались в начале марта с Госкино, нам сказали:"Забудьте, все государственные средства отдаются на Вооруженные силы", - сообщил Кондратюк.

По его словам, когда вновь будут снимать кино за средства Госкино, никто не знает. Относительно его фильма вообще сказали - "пока забудьте".

Также Кондратюк напомнил, что до этого у него была программа, которую он вел на «5 канале», но из-за не очень хороших показателей, канал решил отказаться от этого сотрудничества.

Напомним, ранее Кондратюк показал, что оккупанты сделали с его жильем под Киевом.

Как известно, оккупанты нанесли удар по дому Кондратюка под Киевом 14 марта, в день его 60-летия.

Ранее стало известно, что под обстрел попал также дом экс-продюсера и бывшего гражданского мужа Ани Лорак - Юрия Фалесы.