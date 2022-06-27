Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк, который родился в этом селе.

По его словам, последним с Херсонщины выехал его брат - на тот момент связи там уже не было.

"И нельзя было выехать через Николаев или на Кривой Рог. В принципе, на Кривой Рог и не было эвакуации, люди уезжали в основном через Снегиревку. Мать уехала 8 апреля с невесткой, которая впервые долгое время ехала за рулем, и двумя внуками, детьми моего брата", - рассказал Кондратюк.

А вот брат телеведущего выезжал уже в конце мая, и четыре дня ночевал возле Васильевки Запорожской области.

"Такой треш трешовый, после которого все это скотство на голову не налезает... у меня там еще куча родственников остались – тети, дяди, братья, сестры", - пояснил Кондратюк.

Телеведущий также рассказал, что он родом с севера области, которую уже освободили. Когда оккупанты зашли в его родное Пригорье, они убили пожилого мужчину, который вышел к ним в зеленой форме.

"Они испугались и убили его. Скотину местных жителей убивали на шашлыки", - рассказал Кондратюк.

По его словам, захватчики предупредили местных, чтобы они уезжали, потому что им «здесь не будет жизни».

Кондратюк также признался, что мама советует ему не рассказывать о том, что пережила его родня из-за нападения оккупантов на Херсонщину – чтобы не подвергать тех, кто там остался, опасности.

Напомним, Кондратюк показал, что оккупанты сделали с его жильем под Киевом.

Как известно, оккупанты нанесли удар по дому Кондратюка под Киевом 14 марта, в день его 60-летия.

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