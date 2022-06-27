Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк, который родился в этом селе.

По его словам, последним с Херсонщины выехал его брат - на тот момент связи там уже не было.

"И нельзя было выехать через Николаев или на Кривой Рог. В принципе, на Кривой Рог и не было эвакуации, люди уезжали в основном через Снегиревку. Мать уехала 8 апреля с невесткой, которая впервые долгое время ехала за рулем, и двумя внуками, детьми моего брата", - рассказал Кондратюк.

Херсон референдум

А вот брат телеведущего выезжал уже в конце мая, и четыре дня ночевал возле Васильевки Запорожской области.

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"Такой треш трешовый, после которого все это скотство на голову не налезает... у меня там еще куча родственников остались – тети, дяди, братья, сестры", - пояснил Кондратюк.

Телеведущий также рассказал, что он родом с севера области, которую уже освободили. Когда оккупанты зашли в его родное Пригорье, они убили пожилого мужчину, который вышел к ним в зеленой форме.

"Они испугались и убили его. Скотину местных жителей убивали на шашлыки", - рассказал Кондратюк.

По его словам, захватчики предупредили местных, чтобы они уезжали, потому что им «здесь не будет жизни».

Херсон, митинг, флаги Украины

Кондратюк также признался, что мама советует ему не рассказывать о том, что пережила его родня из-за нападения оккупантов на Херсонщину – чтобы не подвергать тех, кто там остался, опасности.

Напомним, Кондратюк показал, что оккупанты сделали с его жильем под Киевом.

Как известно, оккупанты нанесли удар по дому Кондратюка под Киевом 14 марта, в день его 60-летия.

Также сообщалось, что в Украине нашли управу на Киркорова и Королеву.