Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підготувало новий список «кандидатів» на міжнародні санкції. В ньому 1 018 фізичних та юридичних осіб, які причетні до війни проти України.

Як йдеться у повідомленні НАЗК, Всього до списків внесено вже 15,5 тис. фізичних та 3,7 тис. юридичних осіб.

У поточний перелік потрапили в тому числі співак і шоумен Філіп Кіркоров, а також співачка, яка народилася в Києві, Наташа Корольова.

Як зазначають в НАЗК, Кіркоров досі «тікає» від теми війни в Україні, неодноразово заявляв про підтримку анексії Криму та вважає півострів частиною росії.

«Наталія Поривай, більш відома як Наташа Корольова, співачка, а також член партії «Єдина росія». Співачка обрала мовчазну позицію після вторгнення росії та бере участь у концертах на підтримку так званої «спецоперації»», - нагадують у НАЗК.

Агентство передало свої висновки Міністерству закордонних справ України та Офісу Генерального прокурора.

Також у НАЗК пояснили, хто такий насправді соліст російської групи «Любе» Микола Расторгуєв.

«Він не просто виконавець патріотичних пісень на замовлення. Комбат-батяніст і зажисніст Расторгуєв також довірена особа партії «єдина росія» та особисто президента рф путіна.Звичайно, маючи такі регалії, співак не зміг оминути мітинг концерт на Лужніках на підтримку війни в Україні, приурочений до річниці анексії Криму.Крім того, Расторгуєв не цурається відкрито та постійно публікувати фейки про українську армію та запитувати «А гдє ви билі восємь лєт?». Співак розповідає про пропаганду “укронацистів”, а ще впевнений, що цю війну почали тоді, коли Україна здобула незалежність», - заявили в НАЗК, додавши, що, на думку Раторгуєва, саме незалежність України стала розпалюванням ворожнечі проти росії.

Нагадаємо, що Максіма Галкіна, який засуджує російську владу і виїхав з рф до Ізраіля, хочуть позбавити всього.

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