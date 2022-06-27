Россиянам нечего делать на Херсонщине. И хоть они размещают баннеры о Ушакова и ахинею об основании Херсона в 1774 или 1778 году, это все до задницы.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк, который родился на Херсонщине.

Кондратюку «очень болит», что часть его родной Херсонщины сейчас оккупирована, но телеведущий уверен, что оккупанты не смогут удержать эти земли.

"На севере Херсонщины есть села, как пишут мне люди, где сейчас населения уже нет. Крестьяне покинули села. Как из-за того, что эти села уничтожили, так и из-за нежелания жить в оккупации. Рашистов никто не ждет", - пояснил телеведущий, добавляя, что он не представляет, кого россияне могут туда завезти, как они это сделали после 2014-го с Крымом.

По словам Кондратюка, из тех высоких должностных лиц, которые предали Украину – это Сальдо, который последние годы был депутатом облсовета, и депутат Ковалев из "Слуги народа".

"Все, я больше не знаю там чиновников, которые предали бы Украину. Есть другие предатели – не понятно кто, типа Стремоусова. Но в целом верхушка там все равно украинская", - объяснил Кондратюк, почему Херсонщина оккупантам не по зубам.

Напомним, ранее председатель правления военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области будет сложным, но возможным

По словам Буданова, результаты усилий украинских военных в этом направлении будут заметны с августа.

«С августа следует ожидать видимые результаты военной деятельности от Украины. Просто подождите немного, и посмотрим, что это принесет», – сказал Буданов, оценивая перспективы контрнаступления ВСУ на Херсонщину.

Успехи украинских военных в вопросе освобождения области от оккупации в частности будут зависеть и от помощи Украине иностранных партнеров, которая должна обеспечить достаточное оснащение ВСУ.

Напомним, Кондратюк также рассказал, удалось ли его родным спастись.

Раньше Кондратюк показал, что оккупанты сделали с его жильем под Киевом.

Также сообщалось, что в Украине нашли управу на Киркорова и Королеву.