Известная украинская телеведущая Алла Мазур не осталась в стороне от трагедии, которая случилась в Кременчуге. Как известно, 27 июня российские оккупанты двумя ракетами попали в торговый центр в Кременчуге на Полтавщине. По последним данным, в результате трагедии погибли 16 людей, но количество жертв возрастает, также несколько десятков людей получили разной степени тяжести ранения.

Телеведущая Алла Мазур опубликовала пост в Instagram, в котором назвала россию страной-террористом и призвала мир отреагировать на трагедию в Кременчуге. По словам знаменитости, убивает людей не только путин, но и те, кто отдает приказы и стреляет по гражданским объектам и мирным людям в Украине.

"О каких военных объектах лепят эти убийцы? Где здесь эти объекты? Сознательный, хладнокровный геноцид украинцев. Россия – не просто спонсор терроризма. Это – государство-террорист. И мир должен реагировать на него соответственно. Потому что убивает украинцев не только путин. Но и все то зомбированное российское стадо, которое его поддерживает: правильно говорит советник министра МВД Антон Геращенко", - написала Мазур.

Напомним, "Они его просто унизили": Арестович рассказал о решении Запада "ломать" путина.

Как сообщала Politeka, "По-другому они не могут": удар по ТЦ в Кременчуге не был случайным, эксперт объяснил тактику рф.

Также Politeka писала, что Зеленский может встретиться с путиным уже в ноябре: в Кремле сделали заявление.