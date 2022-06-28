Популярная украинская певица Слава Каминская, которая сначала войны вместе с детьми уехала из Украины, как и многие звезды высказалась после страшной трагедии в Кременчуге.

Как известно, 27 июня российская армия двумя ракетами нанесла удар в торговый центр в Кременчуге на Полтавщине, где было много мирных жителей. По последним данным, в результате трагедии погибли 16 людей, но количество жертв возрастает, также несколько десятков людей получили разной степени тяжести ранения и были госпитализированы.

В своем посте Слава обратилась к россиянам, она напомнила, что у них тоже есть семьи. Также артистка напомнила им о терактах, которые были в россии и спросила, зачем они устраивают такие трагедии с мирными людьми в Украине.

"Это какой-то еба.ый пи.дец. Я не понимаю. Как? У Вас же, с.ки, тоже есть семьи – дети, родители. Как же так? Я многого не могу понять и видимо никогда не пойму… Теракт, после снова теракт, после снова… Норд-Ост, Беслан, Волгодонск. Мы ведь сопереживали и помогали, чем могли. Мы поддерживали вас, а вы? Куда вы целитесь? Зачем?", - написала Слава.

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