Популярная украинская артистка Оля Полякова, которая с начала войны вывезла детей за границу, а сама начала активно гастролировать в поддержку Украины, поделилась в своем Instagram трагичными кадрами из Кременчуга.

Как известно, 27 июня российская армия двумя ракетами нанесла удар в торговый центр в Кременчуге на Полтавщине, где было много мирных жителей. По последним данным, в результате трагедии погибли 16 людей, но количество жертв возрастает, также несколько десятков людей получили разной степени тяжести ранения и были госпитализированы.

В своем посте Оля обратилась к россиянам с проклятиями, звезда не подбирала слов в адрес российских оккупантов. "Кременчуг! Ракеты попали в Торговый центр! Люди с детьми! 1000 человек внутри! Каждый день по всей Украине взрывы! Сколько можно. Будьте вы прокляты, рашистские ви*лядки, проклинаю вас до десятого колена! Будет тебе враг, так как ведьма скажет!", - написала Полякова.

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