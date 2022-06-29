Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Также знаменитость пробует себя в качестве певицы и недавно выпустила очередную песню, которую записала со Степаном Гигой. Композиция уже набрала миллионы просмотров в Ютуб и множество позитивных откликов. Леся, как и другие артисты поддерживает украинцев в борьбе с оккупационными войсками путина. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Леся решила снять "втихаря" свою маму, которая пела в другой комнате.

"Подслушала...", - написала Никитюк.

"Оригинальная версия песни "Думы, мои думы". Мама Кэт", - рассказала о композиции, которую мама пела, Леся.

Напомним, Никитюк показала неприличный жест мошенникам, пытающимся на ней нажиться

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