Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Также знаменитость пробует себя в качестве певицы и недавно выпустила очередную песню, которую записала со Степаном Гигой. Композиция уже набрала миллионы просмотров в Ютуб и множество позитивных откликов. Леся, как и другие артисты поддерживает украинцев в борьбе с оккупационными войсками путина. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Леся решила снять "втихаря" свою маму, которая пела в другой комнате.
"Подслушала...", - написала Никитюк.
"Оригинальная версия песни "Думы, мои думы". Мама Кэт", - рассказала о композиции, которую мама пела, Леся.
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