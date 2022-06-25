Леся Никитюк жестко поставила на место мошенников, которые решили ее использовать.

Как пишет Politeka.net, популярная ведущая отреагировала на наглую провокацию. Как выяснилось, в сети используют имя и образ Никитюк для обмана Украинцев. В своем инстаграм ведущая поделилась скриншотом с предложением о помощи и ее фото, опубликованное мошенниками.

При этом Никитюк заметила, что ее сообщения о мошенниках Инстаграм уже несколько удалял.

«Я так поняла, что блочить меня стало мало: не помогает, нет результата. И уже разводят людей от моего имени.», - возмутилась ведущая.

Никитюк не оставила действия аферистов без ответа.

«Ой, что-то глаз зачухался», - пожаловалась Леся, «чухая» свой глаз средним пальцем.

Легко можно понять, что таким образом Никитюк решила ответить мошенникам, продемонстрировав им неприличный жест.

«Что делать? Не ведемся на мошенничество. Делаем, помогаем и побеждаем», - поделилась оптимизмом ведущая.

Отметим, что мошенники размещали в соцсетях рекламу, в которой украинцам предлагалось получить «помощь от Леси Никитюк и европейских брендов».

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