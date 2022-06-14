Популярная украинская телеведущая, инфлюэнсер и блогер Леся Никитюк после вторжения оккупантов уехала жить к родителям в Хмельницкий, а также начала помогать приюту для беженцев и заявила, что как телеведущая она пока безработная, но ей есть чем заняться.

Любит Леся также показывать в Инстаграм свою жизнь с домашним любимцем Рафиком, свою маму Кет и дорогих племянниц. В этот раз Никитюк повеселила кадрами во время перекуса с мамой.

«Помните, я когда-то рекламировала кафе? Там такая вывеска и Леся Никитюк стоит. А вот теперь я тоже в кафе «Зевс», только ем хачапури и зеленый борщик. И в Хмельницком на базаре.

Мама Кет вот показывает, что вкусные хачапури тоже» - смеется Леся и показывает их простые будни без лишнего пафоса.

Также в честь праздника Троицы, телезвезда выложила несколько милых фото со своими близкими.

На фотографиях можно увидеть саму Лесю, которая позирует среди природного пейзажа в желтом летнем сарафане на тонких бретельках. Она держит в руках зеленую веточку с розой и с серьезным лицом смотрит в объектив. В подписи к публикации Никитюк написала: "С праздником! Поздравление в сторис".

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