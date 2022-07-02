Украинский юморист и звезда студии "Квартал 95" Юрий Ткач после полномасштабного вторжения россии сам вступил в ряды терробороны Киева и активно занимался волонтерством, а жену Викторию вместе с их дочерью Лизой отправил в Болгарию.

Но недавно Виктория Ткач с ребенком наконец-то смогли вернуться на родину. На своей странице в Instagram жена артиста разместила трогательные кадры с дочерью, а также размышлениями о том, как детям живется в военное время.

"Наши дети и их думы.. Их души и сердца.. Жестокая реальность вокруг.. Она оставляет глубокие травмы в их душах даже тогда, когда они об этом не говорят.. А иногда даже молчат громче, чем кричат ​​о своей боли. Эта реальность умножила их страхи! Их глаза наполнились мудростью и пониманием", - рассуждает жена звезды.

Но Виктория Ткач напоминает, что каждый ребенок имеет право на детство, и родители должны его обеспечить

"Делайте все возможное от себя даже в такие трудные времена, чтобы они не забывали, что они все же ДЕТИ!!! Будьте рядом с ними, говорите, молчите, но будьте рядом. Ваша любовь — это безумная сила!!! Способна залечить раны своих детей…💛", — призвала жена звезды "Квартал 95".

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук честно рассказала о конфликтах с мужем.

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