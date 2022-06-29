Зірка дала відверте інтерв'ю програмі "Зірковий шлях". Передача була записана ще до війни, але вийшла тільки зараз.
Саліванчук зізнавалася, що в конфліктах з Божковим завжди робить крок назустріч першою.
"Я згладжую. Я не знаю, як мені далі йти гречку варити, коли я посварилася з чоловіком. Я йому дзвоню, починаю розбиратися. Він каже: "В мене немає часу" - "Ні, почекай, вислухай...". Ну і потім усе одно сходимось до якогось компромісу", — розповіла артистка.
З'ясувалося, що подружжя інколи звертається по допомогу до психолога. Ганна хизується, що вона вже сама могла б учити інших, як бути зразковою дружиною та мамою, мовляв, з теорією у неї все чудово.
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"На практиці стримувати свій темперамент дуже-дуже важко. Стільки ми наговорили одне одному, на жаль, поганих слів. Потім миримося, все добре, все чудово. Наші всі друзі, ті, хто поруч із нами, завжди нас називають "італійська сімейка", - зізнається дружина продюсера "Квартал 95".
Нагадаємо, мама ведучого Слави Дьоміна подала на нього до суду, з'ясувалася причина.
Як повідомляла Politeka, Вікторія Булітко з "Дизель шоу" вразила кадрами з місця трагедії.
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