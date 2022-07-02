Відома співачка та головна героїня другого сезону «Холостячки» поділилася розповіддю у своїх сториз.
Напередодні нового концерту артистка потрапила в халепу, яка з нею раніше жодного разу не траплялася: Злата запізнилася на свій потяг.
«Бум! Це відбулося! Я просто думаю, що як добре, що я маю авто. Як добре, бо я вперше за 12 років запізнилася на потяг. Ось просто взяла та спізнилася на потяг!», - розповіла Огнєвіч.
На кадрах можна було побачити, як артистка їхала нічною трасою за кермом власної машини.
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«Я зараз їхатиму в ніч Одеською трасою, щоб встигнути на концерт завтра», - поділилася з шанувальниками співачка.
Огневич також зізналася, що насправді не проти таких пригод.
«Люблю пригоди, а вони – мене!», - написала співачка.
Пізніше вона також показала, що вирішила організувати в машині приємну атмосферу: співачка їхала на концерт, включивши в авто вишуканий джаз.
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