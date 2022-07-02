Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, имеющая звание Мастер спорта Украины. Девушка прославилась благодаря проекту "Холостяк" и стала победительницей одного из сезонов.

Причем сейчас Даша продолжает рассказывать о своей жизни в Инстаграм, а многих интересуют вопросы, касающиеся ее внешности, семьи, личной жизни. Ульянова решила ответить сразу на несколько тем.

Отвечая на вопрос о своей внешности и делала ли она что-то с лицом, в том числе и уколы ботокса, Даша подчеркнула – никогда подобным не занималась (не считая увеличения губ). Также она призналась, что есть и некоторые недостатки фигуры, хоть их и совсем незаметно. В частности, речь идет о растяжках: «да немного есть…».

Даша рассказала, что у ее семьи сейчас все хорошо, она по ним очень скучает, а также успела дать совет, касающийся неудачливой подруги.

Мы писали также, если ранее девушка делала акцент на фигуре и своей безупречной растяжке, то в этот раз предпочла просто передать настроение этого лета.

Не обошлось и без неловких моментов: "Слов, пока что, не могу подобрать... Настроения нет вообще. Еще и сгорела в солярии. Можете не говорить, я все знаю. Мне уже говорили, что "мозгов нет совсем"".

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