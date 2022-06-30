Даша Ульянова стала известной благодаря шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, стала активно вести Инстаграм и нередко принимает участие в новых фотосессиях. Если ранее девушка делала акцент на фигуре и своей безупречной растяжке, то в этот раз предпочла просто передать настроение этого лета.

Не обошлось и без неловких моментов: "Слов, пока что, не могу подобрать... Настроения нет вообще. Еще и сгорела в солярии. Можете не говорить, я все знаю. Мне уже говорили, что "мозгов нет совсем"".

«Красавица просто божественная❤; Классная!!!!❤; Даша сияете от счастья! Точно замуж собираетесь))🫶🫶🫶; Очень хорошая 😍; Красавица 🥰; Вааууу, наша модная мольфарочка 🔥; Очень крутые и яркие фото. Вы красавица😍; Красотка; Красотка 🔥; Моя красивая 😍; Какая же ты красивая и женственная 😍💖 пример для подражания ❤️‍🔥; Какая хорошенькая 😍😍» - пишут в сети.

Также Даша прокомментировала ситуацию с обстрелами оккупантов. Вчера они попали в ТРЦ в Кременчуге, где все еще выясняют количество жертв, а здание сгорело дотла.

«Видимо было мало? Выродки! Иногда мне кажется, что происходит это не с нами. Хочется заснуть и проснуться в жизни "до"».

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