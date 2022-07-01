Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - Мастер спорта Украины по гимнастике. Девушка решила попробовать свои силы на проекте "Холостяк" с Максом Михайлюком. Несмотря на победу в проекте построить отношения паре не удалось и сразу после проекта Даша и Макс разошлись. Но Ульянова стала довольно успешной блогеркой в Инстаграм, ведь за ней теперь следят сотни тысяч украинцев.

И девушка старается не разочаровывать. Ульянова активно ведет блог, балуя кадрами из своей жизни. А в этот раз Даша решила показать, как занимается в спортзале.

На кадрах Ульянова была на коврике, выполняя упражения.

"-1 кг за тренировку", - написала звезда.

На втором сторис Даша продолжила занятие.

"Скажу честно - я очень довольная", - написала звезда.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова резко осадила россиян после обстрела

А еще Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Ульянова растянулась на полу и впечатлила фигурой

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова честно показала, как выглядит без мейкапа



