Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - Мастер спорта Украины по гимнастике. Девушка решила попробовать свои силы на проекте "Холостяк" с Максом Михайлюком. Несмотря на победу в проекте построить отношения паре не удалось и сразу после проекта Даша и Макс разошлись. Но Ульянова стала довольно успешной блогеркой в Инстаграм, ведь за ней теперь следят сотни тысяч украинцев.

И девушка старается не разочаровывать. Ульянова активно ведет блог, балуя кадрами из своей жизни. А в этот раз Даша решила показать, как занимается в спортзале.

На кадрах Ульянова была на коврике, выполняя упражения.

"-1 кг за тренировку", - написала звезда.

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На втором сторис Даша продолжила занятие.

"Скажу честно - я очень довольная", - написала звезда.

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