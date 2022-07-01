Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - Мастер спорта Украины по гимнастике. Девушка решила попробовать свои силы на проекте "Холостяк" с Максом Михайлюком. Несмотря на победу в проекте построить отношения паре не удалось и сразу после проекта Даша и Макс разошлись. Но Ульянова стала довольно успешной блогеркой в Инстаграм, ведь за ней теперь следят сотни тысяч украинцев.
И девушка старается не разочаровывать. Ульянова активно ведет блог, балуя кадрами из своей жизни. А в этот раз Даша решила показать, как занимается в спортзале.
На кадрах Ульянова была на коврике, выполняя упражения.
"-1 кг за тренировку", - написала звезда.
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На втором сторис Даша продолжила занятие.
"Скажу честно - я очень довольная", - написала звезда.
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