Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - легендарная итальянская актриса и модель, которая любит показать элегантные образы без малейшего стеснения. В последнее время на публике Моника не так часто появляется, однако в социальной сети изредка балует фанатов яркими фото.
В черном боди и белом пиджаке Моника показала стильный образ, причем лицо звезды не стали сглаживать, она предпочла показаться без лишней обработки. Тем не менее, даже так исполнительница выглядела очень молодо и роскошно.
«❤️Cover Story на этих выходных @iodonna_it с @corriere от @lucbraquet. И интервью по случаю выхода фильма» - пишет Моника под кадрами.
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«57 никогда не выглядели так красиво; Моя любимая королева; Моя Королева 🔥; Всегда хорошо выглядишь 🥺😍; Беллиссима ❤; Вы украли мое сердце 🧡😛; Мы любим тебя, леди, удачи; леди😍 красивая; Люблю это 😍😍».
При этом ради роли Беллуччи готова сменить прическу, цвет локонов и даже привычный стиль.
Впрочем, благодаря парикам и насыщенным оттенкам в макияже удается это сделать очень быстро. В реальной жизни исполнительница выглядит очень сдержанно, чем покоряет фанатов.
Напомним, Беллуччи заинтриговала образом роковой дамы в черном на отдыхе
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