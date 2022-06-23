Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Моники Беллуччи не так часто появляются новые кадры, поскольку модель и актриса довольно редко участвует в проектах из-за желания больше времени проводить с семьей. К примеру, на модные съемки старшей дочери Девы Беллуччи сама ездит и поддерживает, чтобы она не волновалась.

А недавно Беллуччи заметили на площадке во время работы над анонсированной кинокартиной ее коллеги. Вместе с друзьями и знакомыми Моника покрасовалась для порочки кадров. При этом больше всего в сети обсудили именно внешность модели.

По ее словам, она желает стареть естественно, а потому негативно относится к тому, чтобы скрывать морщины. В кожаной юбке и блузе звезда выглядела весьма ухоженно:

«Собираетесь сыграть Еву Кант из фильма Дьяволик?😁; безумно такая красивая✋; Это боевик?; Крутой Дьяволик похож на Дона; она романтично прекрасна✨🌹; отменно, еще способна удивить; Да, я был бы 😯, если бы тоже фотографировался с Моникой Белуччи! 👍🏻; Это красиво, и я не знаю, когда выйдет что-то новое?» - пишут в сети.

Также пару дней назад Беллуччи похвасталась трендовым образом и белоснежными волнистыми локонами.

"Моника Белуччи скользнула в образ Аниты Экберг, эффектной героини «Сладкой жизни» Феллини. Культовая сцена, где она купается в фонтане Треви, принесла ей известность, но стала ее тюрьмой", — говорит "латинская бомба" в эксклюзивном интервью.

Напомним, Горбунов засветился в интересной компании, пока Осадчая за границей.

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