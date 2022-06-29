Актриса способна привлечь внимание к себе довольно быстро.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Моники Беллуччи появляются новые кадры только тогда, когда артистка принимает участие в новых съемках. При этом ради роли Беллуччи готова сменить прическу, цвет локонов и даже привычный стиль.

Впрочем, благодаря парикам и насыщенным оттенкам в макияже удается это сделать очень быстро. В реальной жизни исполнительница выглядит очень сдержанно, чем покоряет фанатов.

Недавно в ресторане Монику заметили в образе роковой мадам - она предпочитает черные костюмы и легкие летние укладки с волнистыми локонами.

«☀️🌙🌹22.06.2022 в Браччано из «Cucina ai Monti»» - сказано в подписи.

«Моника способна на большее; Доброе утро солнышко💛💛хорошего дня вам обоим🙌😍😍; рад видеть это прекрасное сияние💝; чем она пользуется? Тоже хочу; вау очень красиво; Вау 😍 Потрясающе ❤; Так освежающе и молодо».

Также недавно Беллуччи заметили на площадке во время работы над анонсированной кинокартиной ее коллеги. Вместе с друзьями и знакомыми Моника покрасовалась для порочки кадров. При этом больше всего в сети обсудили именно внешность модели.

Напомним, Горбунов засветился в интересной компании, пока Осадчая за границей.

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