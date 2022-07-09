На своей странице в Instagram звезда разместил трогательные кадры с женой и двумя детьми – сыном Тимуром и дочерью Анастасией. Стоянов также рассказал о том, как семья переживает разлуку на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину.

"Почти полтора месяца бешеных гастролей для поддержки Украины.

Множество интервью о войне. Осознание, что все это время твои дети живут необычной жизнью, в чужом доме, без бабушки и дедушки, без друзей, не в своей стране. Но ради них ты выдержишь что угодно! Бессонные ночи, нервы, потерянные деньги, мошенников…", — заявил муж Екатерины Кухар.

Александр не стал сразу раскрывать, какие именно неприятности постигли его семью, и пообещал рассказать об этом позже.

"Я не хочу, чтобы мои дети еще когда-то просыпались от взрывов. И это моя самая большая мотивация. На художественном фронте мы достучаемся до каждого! Ради свободной страны для счастливого детства каждого маленького украинца! Скучал яро ♥️ И наконец мы вместе!", — поделился артист.

Украинцы в комментариях поддержали звездную семью: "Счастья Вашей замечательной семье, Александр🤗", "Какие дети классные", "До слез ❤️ я очень хочу, чтобы Ваша семья всегда была крепкой крепостью, стены которой смогут выдержать любые ветры, неприятности и напасти".

Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала о своей семье после приезда в Украину.

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