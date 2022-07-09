Як пише Politeka.net , Оля Полякова – успішна українська співачка, а Маша Єфросиніна – телеведуча. Знаменитості добре дружать, а не так давно вирішили запустити спільний проект "Дорослі дівчатка". Формат виходить на Ютубі, при цьому зірки розмовляють між собою російською мовою. Після початку війни багато хто почав переходити українською мовою. Українці почали ставити незручні питання Маші та Олі. У новому випуску, фрагмент якого опублікували у тг-каналі "Культурна пральня", можна почути відповідь, чому проект на п'ятий місяць війни не виходить українською мовою.

Як виявилося, все тому, що словниковий запас української мови у знаменитостей є недостатнім, щоб почуватися комфортно в ефірі.

"Ви звикли до нас, які не підбирають слова, фантанують, у нас своя хімія. Це стосується того, чому нам легше писати випуски "Дорослих дівчаток" не російською мовою. Тому що ми до цього, так, дійсно, весь час говорили російською - і вдома, і між собою. Ми хочемо говорити українською, ми вчимо мову, ми все для цього робимо, але щоб у приватній розмові, як з подругою на кухні, так українською, на жаль, не вийде", - повідомили зірки.

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