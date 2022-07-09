Популярна українська актриса Ксенія Мішина днями разом із сином повернулася до України. вона часто ділиться з шанувальниками своїми роздумами щодо того, що сталося в неї останніми днями життя.

Також Ксенія любить давати повчальні настанови для українців та розповідає про свій досвід.

«Зараз мені доводиться приймати той факт, що я не знаю, коли обійму та побачу тата. Але ми поруч із ними, ми завжди залишаємося дітьми. Відчути ці моменти цей подарунок, який у мене відібрали.

Ви знаєте, що був день сім'ї? Обійміть того, кого ви вважаєте своєю родиною. Подзвоніть своїм, зробіть подарунок. Запросіть їх на обід або приготуйте особливу вечерю. Якщо у вас така можливість є, адже багато хто її не має. А хтось уже ніколи цього не зробить. Цінуйте те, що маєте» - пише Мішина.

Також Мішина показала чарівний кадр із сином Платоном, а у підписі до нього заговорила про кохання та сім'ю.

За словами Ксенії, кохання починається з родини та домашнього затишку, і саме такі важливі речі формують людей. І, на думку актриси, якби всі люди на планеті відчували це саме кохання, то ніколи б не було війни.

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