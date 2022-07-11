Об этом он рассказав в программе «Развилка».
По мнению политолога, для того, чтобы Украина села за стол переговоров с российской федерацией и для них сформировалась повестка, должны создаться определенные условия.
«На данный момент я не вижу ни одного условия, которое говорило бы мне о том, что стороны готовы сесть за стол переговоров - и в понимании того, какая общая повестка дня, и в понимании того, какой результат должны дать эти переговоры. Наоборот, кажется, сейчас будет идти время обострения конфликта, конфликт будет обостряться», - рассуждает Руслан Бизяев.
Также он считает, что основные параметры будущего конфликта были заложены раньше, чем произошла аннексия Крыма в 2014 году. В частности, отмечает эксперт, для понимания причинно-следственных связей нужно смотреть на период 2010-2013 годов.
«С такой концепцией россия победить не может, потому что война идет в головах в первую очередь, а уже потом вторично – это поле боя», - подчеркивает Руслан Бизяев.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Звезда "Х-Фактора" Николайчук в узком комбинезоне устроила тренировку в спортзале: кадры
"За все поплатится!": Андрей Данилко поделился трагическим известием и показал кадры с места ЧП
Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" жестко разнесли за эфир с Арестовичем: "Просто нет слов..."
Дочь Кравец из "Квартал 95" показала младших братика и сестричку: "Небольшой отчет..."
Как сообщала Politeka, Резников сообщил о подготовке к масштабной деоккупации украинских территорий.
Также Politeka писала о том, что в Офисе президента считают вполне реальным прогноз начальника ГУР по срокам окончания боевых действий.