Напомним, о смерти 56-летней Писанки сообщили ее коллеги , пишет Politeka.net.
«Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала», – рассказали в коллективе «Сніданку з 1+1 ».
Известно, что после полномасштабного российского вторжения Руслана уехала в Германию, где врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь.
«Не верится… Не могу прийти в себя… Руся…», «Господи, как жаль. Прекрасная женщина, красавица, актриса. Светлая и Вечная память тебе Русланочка. Царство тебе небесное. Легкие облака. Родным и близким людям, искренние соболезнования», «Вот так шок! Даже не верится. Такая хорошая ведущая была. Соболезнование родным и близким! Царство Небесное!», «Очень жаль, всегда улыбчивая, положительная, красивая. Не верится. Земля пухом. Пусть покоится с миром. Вечная память», «Неожиданно, очень печально, что уходят из жизни украинские актеры. Светлая память. Царство небесное искренние соболезнования родным и коллегам по сцене, всем кто ее любил. Земля пухом», - пишут в комментариях ошеломленные украинцы.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Сегодня ночью": оборвалась жизнь Русланы Писанки, что известно о трагедии
Нацбанк вводит в обращение уникальные 5 и 10 гривен: как выглядят и чем необычны
"Некоторые добровольно": мужчины из недавно оккупированных городов уже воюют на стороне россиян, что известно
"Одесса будет одной из первых целей": в Институте изучения войны предупредили о новом наступлении, назвав сроки
Напомним, в феврале телеведущая во время спектакля "Поезд "Одесса мама" упала и потеряла сознание.
"Благодарю вас, мои родные, мои коллеги, - вы меня невероятно поддерживали и помогали. Вынуждена констатировать диагноз - у меня перелом ноги со смещением. К сожалению, без операции не пройдет", - сообщала Руслана Писанка после инцидента.
Последний пост Русланы в Facebook посвящен зверствам оккупантов в Буче.
"Вечная память погибшим", - написала Руслана 4 апреля.
Напомним, ранее стало известно о гибели известного телеведущего Карима Гуламова – мужчина отдал свою жизнь за Украину.
Кроме того, сообщалось, что появились фото и подробности места гибели известного украинского актера Паши Ли.
Ранее стало известно, что обнаружено тело Паши Ли, погибшего 6 марта.