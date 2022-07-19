Новость о том, что минувшей ночью оборвалась жизнь известной украинской телеведущей и актрисы Русланы Писанки ошеломила ее коллег и телезрителей.

Напомним, о смерти 56-летней Писанки сообщили ее коллеги , пишет Politeka.net.

«Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала», – рассказали в коллективе «Сніданку з 1+1 ».

Известно, что после полномасштабного российского вторжения Руслана уехала в Германию, где врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь.

«Не верится… Не могу прийти в себя… Руся…», «Господи, как жаль. Прекрасная женщина, красавица, актриса. Светлая и Вечная память тебе Русланочка. Царство тебе небесное. Легкие облака. Родным и близким людям, искренние соболезнования», «Вот так шок! Даже не верится. Такая хорошая ведущая была. Соболезнование родным и близким! Царство Небесное!», «Очень жаль, всегда улыбчивая, положительная, красивая. Не верится. Земля пухом. Пусть покоится с миром. Вечная память», «Неожиданно, очень печально, что уходят из жизни украинские актеры. Светлая память. Царство небесное искренние соболезнования родным и коллегам по сцене, всем кто ее любил. Земля пухом», - пишут в комментариях ошеломленные украинцы.

Напомним, в феврале телеведущая во время спектакля "Поезд "Одесса мама" упала и потеряла сознание.

"Благодарю вас, мои родные, мои коллеги, - вы меня невероятно поддерживали и помогали. Вынуждена констатировать диагноз - у меня перелом ноги со смещением. К сожалению, без операции не пройдет", - сообщала Руслана Писанка после инцидента.

Последний пост Русланы в Facebook посвящен зверствам оккупантов в Буче.

"Вечная память погибшим", - написала Руслана 4 апреля.

Напомним, ранее стало известно о гибели известного телеведущего Карима Гуламова – мужчина отдал свою жизнь за Украину.

Кроме того, сообщалось, что появились фото и подробности места гибели известного украинского актера Паши Ли.

Ранее стало известно, что обнаружено тело Паши Ли, погибшего 6 марта.