Як нагадує Politeka.net, після повномасштабного вторгнення рф в Україну Паша Лі вступив у тероборону і не не сумнівався, що "ми впораємось і все буде Україна". Повідомлялось, що актор загинув під час ворожого обстрілу.

Але подробиці та фото з місця трагедії Паши Лі з’явилися тільки зараз, майже через три місяці.

«Я довго вагався чи писати про цю історію нашої волонтерської роботи в окупованому Ірпені та її трагічні наслідки, адже я не майстер пера, людина не публічна і мені мабуть досить складно буде описати ті події та пережиті емоції, але я спробую», - написав на свої сторінці в Facebook Тарас Мельник, на очах якого загинув Паша Лі.

Трагедія сталася, коли вони знаходилися в авто Паші, за кермом був Тарас. На той момент вони були знайомі лише кілька днів.

«Ми разом працювали у Ірпінському штабі добровільчого формування, у якому одним із наших щоденних завдань була доставка їжі стареньким, дітям, жінкам, інвалідам та людям з обмеженими можливостями, які в умовах постійних обстрілів, залишилися приреченими на голод у своїх домівках», - розповів Мельник, додавши, що вони це робили під системним вогнем арти, маневруючи між рашистськими блокпостами, з яких накривали вогнем все, що тоді рухалося містом.

Тарас зізнався, що актор вражав його своєю організованістю та силою духу: він зміг ідеально систематизувати дзвінки на гарячій лінії штабу, завжди був зібраним та з холодною головою, веселим, врівноваженим та чітким і у діях і у рішеннях.

«Ранок того самого страшного дня був важким, ми вперше вагалися по маршрутам, бо ворог просувався вглиб міста і ми розуміли, що в цей день буде надскладно, але все ж таки спільно прийняли рішення рушати, бо нашої допомоги чекали люди! Ми сіли в авто, я за кермо, Паша позаду мене на заднє сидіння, Ірина Мигитко біля Паши і розпочали рух по запланованому маршруту. Автоматна черга ворога зостала нас зненацька, ніхто і оком не встиг змигнути.

Шість куль у лобове скло і ще декілька десятків по кузову, куля пройшла мені з лівої сторони голови, розірвала кепку та капюшон куртки, Ірині влучила у телефон, який був у неї в руках, Паші потрапила у легені, він загинув на місці. Декілька секунд ми іще чули його хрипи і потім він затих. Затих назавжди…», - написав Мельник, додавши, що Паша Лі загинув як герой, допомагаючи людям та рідній Україні у боротьбі із рашистською навалою.

Тарас Мельник також запевнив, что українці обов’язково переможуть у цій страшній війні і завжди шануватимуть пам’ять Паши Лі та всіх тих, хто загинув, захищаючи Батьківщину.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що знайдено тіло Паші Лі, який загинув 6 березня.

Мама Паші, який був єдиною дитиною, до кінця не вірила, що її сина більше немає.