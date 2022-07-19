Напомним, Руслана Писанка ушла из жизни в ночь на 19 июля в Германии, где проходила лечение от тяжелой болезни. О диагнозе Писанки пока неизвестно, коллеги говорят, что «о свой войне» телеведущая не говорила практически никому.

«Невозможно поверить…Сегодня не стало нашей Русланы Писанки. И уже лечась в Германии – все равно была постоянно на связи и пыталась помочь Украине. Несмотря на тяжелую собственную борьбу – Ты дальше переживала и болела за своих», - написала на своей странице в Facebook телеведущая Соломия Витвицкая.

В свою очередь телеведущая Ирина Ванникова рассказала, что Руслана была очень оптимистичным человеком.

«Руся, Руся, Руслана Писанка, куда ты так заспешила? Так тебя будет нехватать - твоего покоя, оптимизма, разговоров, смеха, шуток. Ты разбила мое сердце. Плачу и не могу поверить.Великая, красивая украинка с добрым сердцем, светлая наша Руся пошла этой ночью в засветы. Я так и не успела тебе рассказать, какой сейчас красивый, зеленый, вечный наш Киев и как хорошо дома. Как шумят липы за окном. А сирена – это тревожно, но пережить можно. Украинцы сильны и мужественны, и мы обязательно победим. Я бы передала Русе всю военную аналитику и новости с фронта, как это делала последние месяцы. Руся бы радовалась и тревожилась. Наш оптимизм нас держал – это была наша общая точка опоры. Я не успела ей рассказать. Мы многое не успели сделать…», - призналась Ванникова, добавив, что все же успела рассказать Руслане, как любите е и как дорожит ее дружбой

«Лети, дорогая Руся, к маме, к брату. Теперь ты наш ангел. Обожаю…», - написала Ванникова.

Телеведущий Егор Гордеев, оплакивая Писанку, признался, что счастлив, что знал ее.

А телепродюсер «Холостяка» и «Зважені та щасливі» Алексей Гордеев с горечью отметил, что «с Русланой закончилась эра того телевидения, когда оно еще не было зажато в тиски трансформаций и других анти-творческих моментов».

«Яркая женщина, ведущая, актриса и одна из самых крутых участниц наших, когда-то любимых, «Зважених», - написал Гладушевский.

В то, что Русланы Писанки больше нет не может поверить и телеведущая Неля Шовкопляс.

«Шок, боль и слезы…Сегодня ночью из жизни ушла легенда украинского телевидения, театра и кино Руслана Писанка…Целая эпоха, которую запомнят миллионы зрителей… А для нас – человек, женщина, коллега, которая всегда была с улыбкой и на позитиве для нас всех…», - поделилась своей болью Неля.

А ведущая Лидия Таран отметила, что Руслана мечтала стать артисткой, а стала любимицей миллионов.

Добавим, ранее стало известно о гибели известного телеведущего Карима Гуламова - мужчина отдал свою жизнь за Украину.

Кроме того, сообщалось, что появились фото и подробности с места гибели известного украинского актера Паши Ли.

Ранее стало известно, что найдено тело Паши Ли, который погиб 6 марта.