Как выяснилось, недавно Руслана потеряла маму. Женщина сильно болела.
"…Мама же у Русланы умерла месяц назад, и на нее эта смерть оказала большое влияние. Потому все накопилось и вылилось в печальный финал", - рассказал изданию vesti.ua актер Владислав Горянский.
Кроме того, по словам Владислава, Руслана работала в очень жестком режиме и слишком себя перегружала.
«Но он такой трудоголик, что для нее отдых был ненормальным состоянием. Хотя нужно было остановиться. Она очень много всего на себя грузила. А еще в последнее время Руся вернулась на ТВ…», - рассказал актер.
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Добавим, что когда Руслана выезжала на лечение в Германию, муж и ее мама остались в Украине. В феврале они все вместе бежали из разбомбленных Гореничей.
«Муж пообещал позаботиться о маме – она неизлечимо больна, долго не продержится. Они остались у наших друзей, которые их приютили, за что я им очень благодарна», – рассказывала Руслана в Германии.
О смерти мамы актриса не рассказывала никому.
Напомним, Руслана Пысанка ушла из жизни из-за тяжелой болезни в ночь на 19 июля.
Внезапная смерть Руси, как ее называли друзья, ошеломила не только ее коллег, но и зрителей, обожавших ее за яркую красоту и талант.
Также сообщалось, что актриса Ольга Сумская показала последнее сообщение от Писанки .