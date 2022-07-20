Близкий друг и коллега украинской телеведущей и актриса Русланы Писанки рассказал о горе, которое она пережила весной этого года

Как выяснилось, недавно Руслана потеряла маму. Женщина сильно болела.

"…Мама же у Русланы умерла месяц назад, и на нее эта смерть оказала большое влияние. Потому все накопилось и вылилось в печальный финал", - рассказал изданию vesti.ua актер Владислав Горянский.

Кроме того, по словам Владислава, Руслана работала в очень жестком режиме и слишком себя перегружала.

«Но он такой трудоголик, что для нее отдых был ненормальным состоянием. Хотя нужно было остановиться. Она очень много всего на себя грузила. А еще в последнее время Руся вернулась на ТВ…», - рассказал актер.

Добавим, что когда Руслана выезжала на лечение в Германию, муж и ее мама остались в Украине. В феврале они все вместе бежали из разбомбленных Гореничей.

«Муж пообещал позаботиться о маме – она неизлечимо больна, долго не продержится. Они остались у наших друзей, которые их приютили, за что я им очень благодарна», – рассказывала Руслана в Германии.

О смерти мамы актриса не рассказывала никому.

Напомним, Руслана Пысанка ушла из жизни из-за тяжелой болезни в ночь на 19 июля.

Внезапная смерть Руси, как ее называли друзья, ошеломила не только ее коллег, но и зрителей, обожавших ее за яркую красоту и талант.

Также сообщалось, что актриса Ольга Сумская показала последнее сообщение от Писанки .