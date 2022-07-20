Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча та актриса Руслана Писанка померла у віці 56 років. Причина смерті – тяжка хвороба. Багато її зіркових колег висловили співчуття.
Українська актриса Ольга Сумська показала в Інстагам-Сторіз останнє повідомлення від своєї подруги та колеги, покійної Руслани Писанки.
Ольга Сумська опублікувала скріншот діалогу з Писанкою, де зірка розповідала про перенесене хірургічне втручання та скаржилася на шрами.
"Перенесла. А що робити? Слава Богу, що лікарі виявилися багаторічними практиками і у звичайній лікарні все зробили. Тепер із двох сторін на щиколотці два величезні шрами", – йдеться у повідомленні Руслани Писанки.
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Крім того, актриса поділилася з Ольгою Сумською своєю мрією та планами після одужання.
"Оля, мрію і в житті, і на сцені носитися з колишньою спритністю. Прагну цього", - закінчила зірка у своєму останньому повідомленні для подруги.
Нагадаємо, що Данилко показав себе і Руслану Писанку на рідкісному фото з 90-х.
Як повідомляла Politeka, Вітвіцька, Лідія Таран та інші зірки оплакують Руслану Писанку.
Також Politeka писала, що обірвалося життя Руслани Писанки, що відомо про трагедію.