Актриса поділилася з Ольгою Сумською своєю мрією та планами після одужання.

Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча та актриса Руслана Писанка померла у віці 56 років. Причина смерті – тяжка хвороба. Багато її зіркових колег висловили співчуття.

Українська актриса Ольга Сумська показала в Інстагам-Сторіз останнє повідомлення від своєї подруги та колеги, покійної Руслани Писанки.

Ольга Сумська опублікувала скріншот діалогу з Писанкою, де зірка розповідала про перенесене хірургічне втручання та скаржилася на шрами.

"Перенесла. А що робити? Слава Богу, що лікарі виявилися багаторічними практиками і у звичайній лікарні все зробили. Тепер із двох сторін на щиколотці два величезні шрами", – йдеться у повідомленні Руслани Писанки.

Крім того, актриса поділилася з Ольгою Сумською своєю мрією та планами після одужання.

"Оля, мрію і в житті, і на сцені носитися з колишньою спритністю. Прагну цього", - закінчила зірка у своєму останньому повідомленні для подруги.

Нагадаємо, що Данилко показав себе і Руслану Писанку на рідкісному фото з 90-х.

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