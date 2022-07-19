Нагадаємо, Руслана Писанка пішла з життя в ніч проти 19 липня в Німеччині, де проходила лікування від тяжкої хвороби. Про діагноз Писанки поки невідомо, колеги кажуть, що "про свою війну телеведуча не говорила практично нікому".

«Неможливо повірити… Сьогодні не стало нашої Руслани Писанки. І вже лікуючись у Німеччині – все одно була постійно на зв'язку та намагалася допомогти Україні. Незважаючи на важку власну боротьбу – Ти далі переживала та вболівала за своїх», - написала на своїй сторінці у Facebook телеведуча Соломія Вітвіцька.

У свою чергу телеведуча Ірина Ванникова розповіла, що Руслана була дуже оптимістичною людиною.

«Руся, Русю, Руслано Писанко, куди ти так заспішила? Так тебе не вистачатиме - твого спокою, оптимізму, розмов, сміху, жартів. Ти розбила моє серце. Плачу і не можу повірити. Велика, красива українка з добрим серцем, світла наша Руся пішла цієї ночі до засвітів. Я так і не встигла тобі розповісти, який зараз гарний, зелений, вічний наш Київ та як добре вдома. Як шумлять липи за вікном. А сирена це тривожно, але пережити можна. Українці сильні та мужні, і ми обов'язково переможемо. Я передала б Русі всю військову аналітику і новини з фронту, як це робила останні місяці. Руся раділа б і тривожилася. Наш оптимізм нас тримав – то була наша спільна точка опори. Я не встигла розповісти їй. Ми багато чого не встигли зробити…», - зізналася Ванникова, додавши, що все ж таки встигла розповісти Руслані, як любить її і як дорожить її дружбою.

«Лети, люба Русю, до мами, до брата. Тепер ти наш янгол. Люблю…», - написала Ванникова.

Телеведучий Єгор Гордєєв, оплакуючи Писанку, зізнався, що щасливий, що знав її.

А телепродюсер «Холостяка» та «Зважені та щасливі» Олексій Гордєєв із гіркотою зазначив, що «з Русланою закінчилася ера того телебачення, коли воно ще не було затиснуте у лещата трансформацій та інших анти-творчих моментів».

«Яскрава жінка, ведуча, актриса та одна з найкрутіших учасниць наших, колись коханих, «Зважених», – написав Гладушевський.

У те, що Руслани Писанки більше не може повірити і телеведуча Неля Шовкопляс.

«Шок, біль та сльози… Сьогодні вночі з життя пішла легенда українського телебачення, театру та кіно Руслана Писанка… Ціла епоха, яку запам'ятають мільйони глядачів… А для нас – людина, жінка, колега, яка завжди була з усмішкою та на позитиві для нас всіх…», - поділилася своїм болем Неля.

А ведуча Лідія Таран зауважила, що Руслана мріяла стати артисткою, а стала улюбленицею мільйонів.

Додамо, раніше стало відомо про загибель відомого телеведучого Каріма Гуламова – чоловік віддав своє життя за Україну.

Крім того, повідомлялося, що з'явилися фото та подробиці з місця загибелі відомого українського актора Паші Лі.

Раніше стало відомо, що знайдено тіло Паші Лі, який загинув 6 березня.