Телезрители в комментариях к новостям о Руслане Писанке признаются, что вместе с ней ушла целая эпоха украинского ТВ и заменить Русю, как ее называл друзья, будет невозможно.

Напомним, Руслана Писанка ушла из жизни в 56 лет. Как оказалось, у телеведущей была тяжелая болезнь, о которой знали только самые близкие друзья и члены семьи.

Муж Русланы сообщил, что жизнь его любимой женщины унес рак.

«…Не нахожу того слова, насколько я благодарен всем нашим с моей Русичкой друзьям.. знаю что должен сообщить, поэтому: у Руси был рак, к сожалению агрессивная форма и немного запущенная.. но так как боролась она, я бы не смог бы даже на половину.. к сожалению иммунитет не выдержал...», - написал на своей странице в Facebook Игорь Исаков.

Добавим, что друг Писанки актер Владислав Горянский рассказывал, что телеведущей сделали операцию в Германии и она, казалось бы, прошла успешно.

«Искренние соболезнования», "Царство Небесное Руслане, Вечный покой. А вам здоровья и сил відержать эту боль", «Это была чрезвычайно искренняя, талантливая и мудрая Женщина», «Господи, Отче Небесный, прими свое дитя, Руслану, в Царство Небесное. Прости ей все ее грехи и дай вечный покой… Сочувствую Вам и родным. Господь забирает лучших», «До сих пор не могу поверить», - пишут в соцсетях украинцы.

Напомним, жизнь Русланы Писанки оборвалась в ночь на 19 июля в больнице в Германии.

"Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала", - говорилось в сообщении коллектива программы «Завтрак с 1+1».

Смерть Писанки ошеломила всех: как рядовых украинцев, так и ее звездных коллег.

Также Politeka.net писала, что Данилко показал себя и Писанк на редком фото.