Співак та шоумен Андрій Данилко висловив слова співчуття про смерть Руслани Писанки

19 липня Україну вразила новина про раптову смерть відомої телеведучої та актриси Руслани Писанки. Знаменитість пішла з життя віком 56 років. У неї діагностували тяжку хворобу. Артистка проходила лікування в Німеччині, куди поїхала після повномасштабного вторгнення Росії до нашої країни.

Зірки українського шоу-бізнесу висловлюють співчуття у соцмережах.

Так, шоумен Андрій Данилко поділився спільним фото з Русланою Писанкою, зробленим у далекому 1997 році. Архівний кадр він опублікував у себе в Інстаграмі.

«Руся, твоя «Погода» завжди була сонячною… Сьогодні дощ 💔💔 (Фото 1997 р.)», - підписав Данилко.

У кадрі молоденька Руслана завзято посміхається, а Андрій Данилко виглядає дуже серйозним. Знаменитості стоять обійняти.

Українці почали оплакувати Руслану Писанку.

"Ви тут такі молоденькі",

"Нехай її душа спочиває зі світом...",

"Гарні... Світла пам'ять Руслані, а Вам Андрію мирного неба", - пишуть у мережі.

Додамо, Вітвіцька, Лідія Таран та інші зірки оплакують Руслану Писанку: "Куди ти так поспішала"

Крім того, повідомлялося, що з'явилися фото та подробиці з місця загибелі відомого українського актора Паші Лі.

Раніше стало відомо, що знайдено тіло Паші Лі, який загинув 6 березня.