19 липня Україну вразила новина про раптову смерть відомої телеведучої та актриси Руслани Писанки. Знаменитість пішла з життя віком 56 років. У неї діагностували тяжку хворобу. Артистка проходила лікування в Німеччині, куди поїхала після повномасштабного вторгнення Росії до нашої країни.
Зірки українського шоу-бізнесу висловлюють співчуття у соцмережах.
Так, шоумен Андрій Данилко поділився спільним фото з Русланою Писанкою, зробленим у далекому 1997 році. Архівний кадр він опублікував у себе в Інстаграмі.
«Руся, твоя «Погода» завжди була сонячною… Сьогодні дощ 💔💔 (Фото 1997 р.)», - підписав Данилко.
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У кадрі молоденька Руслана завзято посміхається, а Андрій Данилко виглядає дуже серйозним. Знаменитості стоять обійняти.
Українці почали оплакувати Руслану Писанку.
"Ви тут такі молоденькі",
"Нехай її душа спочиває зі світом...",
"Гарні... Світла пам'ять Руслані, а Вам Андрію мирного неба", - пишуть у мережі.
Додамо, Вітвіцька, Лідія Таран та інші зірки оплакують Руслану Писанку: "Куди ти так поспішала"
Крім того, повідомлялося, що з'явилися фото та подробиці з місця загибелі відомого українського актора Паші Лі.
Раніше стало відомо, що знайдено тіло Паші Лі, який загинув 6 березня.