У себя в
«Тикают, как обо***ные технику кидают. Это теперь едет к нам. Смотри, «вторая армия мира», так они зимой в валенках ходят», - говорит за кадром украинский боец.
Далее Тополя показал, 200-х российских вояк, которые лежат на земле. Кадры сделаны 16 июня.
После этого на видео присутствуют горящие здания и уничтоженная техника оккупантов.
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"Не Киев. Утро – сто пятьдесят первое. Настроение – без цензуры! Месяц - крови, пота, трофеев, мата, побед, поражений, погибших и раненых собратьев и, несмотря ни на что, веры в Победу! Внимание! Видео строго 18+. В главной роли бойцы 4, 2, 8 роты 130 Батальона ТРО, Хоббит (светлая ему память), несколько правильных русских оккупантов и… котенок", - написал Тарас Тополя.
Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.
Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.
Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.