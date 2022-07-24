Солист группы "Антитела" Тарас Тополя находится на фронте с первого дня полномасштабной войны. Сначала он был на Киевщине, а когда оттуда выгнали оккупантов, поехал служить на Харьковщину.

У себя в Инстаграм Тополя ведет дневник, где пишет о каждом дне войны. В 151-й день он опубликовал видео на поле боя.

«Тикают, как обо***ные технику кидают. Это теперь едет к нам. Смотри, «вторая армия мира», так они зимой в валенках ходят», - говорит за кадром украинский боец.

Далее Тополя показал, 200-х российских вояк, которые лежат на земле. Кадры сделаны 16 июня.

После этого на видео присутствуют горящие здания и уничтоженная техника оккупантов.

"Не Киев. Утро – сто пятьдесят первое. Настроение – без цензуры! Месяц - крови, пота, трофеев, мата, побед, поражений, погибших и раненых собратьев и, несмотря ни на что, веры в Победу! Внимание! Видео строго 18+. В главной роли бойцы 4, 2, 8 роты 130 Батальона ТРО, Хоббит (светлая ему память), несколько правильных русских оккупантов и… котенок", - написал Тарас Тополя.

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.