Снимки украинской снайперши Александры собирают на ее страничке в Instagram тысячи «лайков» и множество восторженных комментариев, пишет Politeka.net.
Поклонники красоты девушки сравнивают ее с молодой Анджелиной Джоли и не устают выражать восторг, что общего у Александры и кинематографического персонадажа Джоли Лары Крофт не только во внешности, но и в мастерстве владения огнестрельным оружием.
«Нафига вообще какая-то Лара Крофт если у нас такие девушки в Украине!», «Гордость и красота Украины», «С любовью из Ирана», «Ты прекрасная», «От вашей красоты враги провалятся под землю», - пишут пользователи соцсетей в комментариях под снимками девушки.
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Впрочем, находятся и те, кто высказывают сомнения в том, что Александра действительно служит. Отметим, что место службы девушки, по понятным причинам, не разглашается.
На одном из своих последних фото Александра позирует на фоне поле и лучей уходящего солнца.
«Я рыжая обезьяна», - иронично подписала снимок девушка.
Фото традиционно собрало тысячи «лайков» и множество комплиментов:
«Скорее украинская Лара Крофт», «Ты храбрая и отважная», «Очень красиво».
Напомним, ранее стало известно, что во Львове снесут кафе, в котором побывала Анджелина Джоли.
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