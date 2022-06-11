Конфлікт після розлучення між Джолі і Бредом Піттом триває і спалахнув з новою силою після нового позову від чоловіка. Причому після заяви артиста самій Анджеліні довелося дати свій коментар. Зроблена заява не носить строго офіційний характер, проте воно було отримано виданням People від джерела.

Вчора стало відомо, що Джолі вже встигла дати відповідь на звинувачення колишнього чоловіка на свою адресу. Так, з'явився коментар про продаж Джолі її частини замку, який вона купувала з Піттом до розлучення.

"Позов містера Пітта проти міс Джолі-це всього лише продовження його помилкової інтерпретації всієї історії. Правда про те, як все відбувалося насправді, раніше ще не була розкрита публічно. Після подій, які призвели до того, що міс Джолі подала на розлучення, а потім роками повністю присвячувала себе вихованню дітей, вона зрозуміла, що не зможе повернутися в замок. І прийняла важке для неї рішення продати його».

Раніше стало відомо, Бред Пітт звинувачує свою колишню дружину Анджеліну Джолі в спробі навмисне заподіяти йому шкоду, завдавши шкоди репутації їх виноробні після того, як вона таємно продала свою частку в їх спільній французькій виноробні «російському олігарху».

У нових юридичних документах юридична команда Пітта заявила, що Miraval був» пристрасним "проектом артиста і Анджеліна" поки нічого не внесла в успіх компанії, вона пішла далі і продала свою частку бізнесменові-мільярдерові Юрію Шефлеру.