Артистка хоч і практично не носить одяг з яскравими квітами, зрідка одягає вельми екстравагантні сукні.

Як пише Politeka.net, знаменита актриса Анджеліна Джолі не так часто говорить про себе, тому в соціальних мережах активно поширюють будь-яку інформацію про артистку. Також Анджеліна періодично блищить на важливих прес-конференціях в класичних нарядах і ретельно приховуючи фігуру.

Зараз стиль Джолі максимально скромний і простий, в її образах переважають сірі, чорні і зрідка білі тони. Тільки на день народження вона одягла яскраве жовте плаття і вийшла в світ з дітьми для походу в ресторанах.

На фан-сторінці фанати згадують, як йде зірці такий колір і як стильно вона виглядає без похмурих відтінків:

"Ти чудово виглядаєш карколомно😍; Прекрасна Анджеліна Джолі; Медова, як квітка; Люблю твою красиву посмішку, моє солодке серце; красива посмішка😍; офіційна🔥 любов; я люблю твою красиву посмішку, дорога😍; ти золото❤️; така дивовижна красива моє життя👸 мила картинка, яку ми шукаємо; Гарненька жінка; красуня❤️я тебе дуже люблю».

Останнім часом зірка стала частіше миготіти перед камерами, з'являючись на світських заходах. Однак, в той же час вона не забуває про свою правозахисну діяльність.

Такий зайнятий спосіб життя не міг не позначитися на зовнішності красуні. На багатьох знімках, зроблених папараці в несподіваний момент, люди помічали, що останнім часом зовнішність Джолі помітно змінилася-актриса нерідко виглядає втомленою. На тлі таких знімків шанувальники нерідко діляться архівними фото з молодою Енджі.

Нагадавши, Анджеліна Джолі в незвичній сукні покрасувалася поруч з дочкою.

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі в короткій кофтині полоскотала нерви чоловіків.

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі з запалими щоками і зморшками посварила мережу.