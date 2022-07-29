Певец Позитив (Алексей Завгородний), бывший солист "Время и Стекло" эмоционально обратился к россиянам

Бывший участник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородник, более известный, как Позитив представил новую песню с нецензурными выражениями.

Композиция называется «Ничего личного», она на русском языке. Песня совсем не похожа на те, что Позитив исполнял ранее. Отрывок размещен на Инстаграм-странице артиста.

Завгородний объяснил, что это песня-эмоция, которой он хотел донести слушателям из страны-агрессора и террориста отношение украинцев ко всему, что абсурдно называют русским миром.

«Нет никакого мира – россияне принесли разрушение и боль на мою землю. Они разжигают пламя мировой войны. Поэтому больше не будет русских названий улиц в украинских городах и деревнях, не будет романов, стихов и песен. Вместе с тысячами наших детей, матерей, родителей они сожжены в пламени от российских бомб и ракет», - рассказал он.

"Ничего личного, ничего личного,

Гудят сирены и вой ракет,

Ничего личного, ничего личного,

Скорей б ваш путин сдох, а так обычно всё", - поет исполнитель.

Украинцы оценили новое творение Алексея Завгороднего.

"Эта песня очень крутая, все мои эмоции, все, что я о них думаю, ты озвучил в этой песне 🔥Спасибо",

"Вы до сих пор хотите что-то доносить моск@лям? Это изверги, до которых все равно ничего не дойдет, о которых надо забыть..",

"Смело и стильно",

"Посмотрела, и скажу что это класс, очень понравился клип и песня", - пишут в сети.

Напомним, что Позитив, который ушел от Потапа, начал выступать с Дядей Вадей из группы Mozgi

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